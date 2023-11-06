В Україні запрацював закон про заборону салютів та петард

Цей проект закону ініціював президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні. Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.

Що саме тепер під забороною

З 6 листопада в Україні забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Покарання для порушників

Нагадаємо, що в Україні під час військового стану щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції як адміністративного, так і кримінального характеру.

Так, наприклад, нещодавно у Чернігові п'яна пара запускала феєрверки, і тепер їм загрожує 5 років ув'язнення.

А 24 серпня, у свято День незалежності, у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки, а потім після затримання вразив правоохоронців своїми виправданнями.