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В Україні запрацював закон про заборону салютів та петард

Фото: в Україні набув чинності закон про заборону салютів, феєрверків та петард (pixabay.com
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні, 6 листопада, набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон №7438 та Facebook народного депутата, заступника голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук.

Цей проект закону ініціював президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні. Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.

Що саме тепер під забороною

  • З 6 листопада в Україні забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
  • продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
  • продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Покарання для порушників

Нагадаємо, що в Україні під час військового стану щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції як адміністративного, так і кримінального характеру.

Так, наприклад, нещодавно у Чернігові п'яна пара запускала феєрверки, і тепер їм загрожує 5 років ув'язнення.

А 24 серпня, у свято День незалежності, у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки, а потім після затримання вразив правоохоронців своїми виправданнями.

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