В Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій: як ним скористатися

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Раніше в Пенсійному фонді України повідомляли, що пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, інвалідність яких визначили органи медико-соціальної експертизи.

А нещодавно уряд спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

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