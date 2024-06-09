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В Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій: як ним скористатися

Архівне фото: в Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Люди з інвалідністю, люди похилого віку та маломобільні групи населення можуть знайти найближчу безбар'єрну локацію в чат-боті "Доступно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що цим проектом також опікується Міністерство цифрової трансформації.

Чат-бот уже працює у Viber і Telegram. У ньому зібрані дані про понад 5 тисяч об'єктів.

У Мінреінтеграції також користувачі можуть самостійно перевірити доступність локації та залишити свій коментар у сервісі. Результати згодом відображатимуться в чат-боті.

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Раніше в Пенсійному фонді України повідомляли, що пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, інвалідність яких визначили органи медико-соціальної експертизи.

А нещодавно уряд спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

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