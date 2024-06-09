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В Украине заработал сервис для поиска безбарьерных локаций: как им воспользоваться

Архивное фото: в Украине заработал сервис по поиску безбарьерных локаций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Люди с инвалидностью, пожилые люди и маломобильные группы населения могут найти ближайшую безбарьерную локацию в чат-боте "Доступно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что этим проектом также занимается Министерство цифровой трансформации.

Чат-бот уже работает у Viber и Telegram. В нем собраны данные о более чем 5 тысячах объектов.

В Минреинтеграции также пользователи могут самостоятельно проверить доступность локации и оставить свой комментарий в сервисе. Результаты впоследствии будут отображаться в чат-боте.

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Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщали, что пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, инвалидность которых определили органы медико-социальной экспертизы.

А недавно правительство упростило процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.

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