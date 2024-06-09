В Украине заработал сервис для поиска безбарьерных локаций: как им воспользоваться

Отмечается, что этим проектом также занимается Министерство цифровой трансформации.

Чат-бот уже работает у Viber и Telegram. В нем собраны данные о более чем 5 тысячах объектов.

В Минреинтеграции также пользователи могут самостоятельно проверить доступность локации и оставить свой комментарий в сервисе. Результаты впоследствии будут отображаться в чат-боте.