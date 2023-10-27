В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

"Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало", - наголосила ініціатор законопроекту Олена Шуляк.

Вона пояснила: спеціальне майнове право - різновид майнового права. Він полягає у володінні і розпорядженні об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості.

"Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", - розповіла вона.

Зазначимо, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

Нагадаємо, Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".