В Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав

"Реализация этого механизма стала возможной благодаря принятию соответствующего закона "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, реально защищающие людей, вкладывающих деньги в первичную недвижимость "Это непосредственно стало возможным благодаря регистрации специального имущественного права, которого ранее не существовало", - подчеркнула инициатор законопроекта Елена Шуляк.

Она объяснила: специальное имущественное право - разновидность имущественного права. Он состоит во владении и распоряжении объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости.

"Для того чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства нужно будет создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и данных о себе", - рассказала она.

Отметим, что регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа.

Напомним, Единая государственная электронная система в сфере строительства создана в сотрудничестве Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".