В Україні запрацював Фонд відновлення хлібної галузі

В Україні розпочав роботу Фонд відновлення хлібної галузі. Він створений для матеріальної та технологічної підтримки українських підприємств хлібобулочної та кондитерської галузі, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора проекту, виробника інгредієнтів для хлібобулочної та кондитерської промисловості "Пуратос Україна".

Як зазначається в повідомленні, метою фонду є відновлення пошкоджених виробничих ліній та закупівлі сировини для виробництва.

Головним критерієм отримання підтримки фонду є потенційний довгостроковий внесок підприємства хлібобулочної та кондитерської галузі у сталий розвиток України: збереження традицій, захист довкілля, використання локальної сировини.

Важливим критерієм також є інвестування власних коштів підприємства у відновлення, що дозволяє мати синергію та довгостроковий ефект від фінансової підтримки фонду.

Усі українські підприємства хлібобулочної та кондитерської галузі будуть поінформовані про можливість отримання допомоги від фонду, про критерії відбору проектів, про форми та розміри запропонованої допомоги, про процедури співпраці з фондом. Всі зможуть подати заявки на отримання допомоги та, за умови відповідності критеріям відбору, зможуть отримати допомогу від фонду.

В "Пуратос Україна" зазначають, що усвідомлюють особливу важливість харчової галузі для фізичного виживання людей і для збереження цивілізаційних, культурних, гуманістичних цінностей, таких як впевненість у завтрашньому дні та стабільний розвиток. Саме тому прагнуть якнайшвидше відновити зруйновані харчові підприємства, а також запрошують до співпраці з фондом "Пуратос Україна" міжнародні благодійні організації, компанії харчової галузі та суміжних галузей по всьому світу, міжнародні галузеві асоціації, приватні компанії та небайдужих людей.

Зі свого боку, фонд бере на себе зобов'язання регулярно публікувати звіти про реалізовані проекти, а також обов'язково проходити щорічний незалежний аудит та публікувати звіт у ЗМІ.