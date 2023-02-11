UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацювали ще 2 енергоблоки: дефіцит світла зменшиться

Фото: в Україні запрацювали ще 2 енергоблоки (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні запрацювали ще два енергоблоки, це дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Вони (енергоблоки - ред.) дуже суттєво зменшать дефіцит в самій енергосистемі з точки зору генерації. Це є дуже важливим рішенням, важливою подією сьогодні. Я впевнений, що скорочення дефіциту відчують, перш за все, наші громадяни", - заявив міністр.

За його словами, основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання є.дефіцит генерації та проблеми в передачі електроенергії.

"Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, шляхом запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", - пояснив Галущенко.

За словами посадовця, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії. Він пояснив, що є кілька основних напрямків, зокрема:

  • перше - це ремонти того, що пошкоджено;
  • друге - можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване;
  • трете - децентралізація енергосистеми.

"Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються", - підкреслив посадовець.

Нагадаємо, за прогнозом "Укренерго" в окремі години на вихідних в Україні можуть не відключати світло за графіками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСенергетикиВійна Росії проти України