В Украине заработали еще 2 энергоблока: дефицит света уменьшится

"Они (энергоблоки - ред.) очень существенно снизят дефицит в самой энергосистеме с точки зрения генерации. Это очень важное решение, важное событие сегодня. Я уверен, что сокращение дефицита испытают, прежде всего, наши граждане", - заявил министр.

По его словам, основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления являются дефицит генерации и проблемы в передаче электроэнергии.

"Действительно, вчера была очередная массированная атака, которая нанесла удары как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день, путем запуска соответствующих блоков, мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на продолжительность отключений", - пояснил Галущенко.

По словам чиновника, министерство работает над возможностью наращивать мощность производства электроэнергии. Он пояснил, что существует несколько основных направлений, в частности:

первое – это ремонты того, что повреждено;

второе – возможность использовать то оборудование, которое было законсервировано;

третье – децентрализация энергосистемы.

"Это целый ряд разноплановых решений, которые уже активно реализуются", - подчеркнул чиновник.