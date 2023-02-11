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В Украине заработали еще 2 энергоблока: дефицит света уменьшится

Фото: в Украине заработали еще 2 энергоблока (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине заработали еще два энергоблока, это позволит снизить дефицит генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Они (энергоблоки - ред.) очень существенно снизят дефицит в самой энергосистеме с точки зрения генерации. Это очень важное решение, важное событие сегодня. Я уверен, что сокращение дефицита испытают, прежде всего, наши граждане", - заявил министр.

По его словам, основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления являются дефицит генерации и проблемы в передаче электроэнергии.

"Действительно, вчера была очередная массированная атака, которая нанесла удары как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день, путем запуска соответствующих блоков, мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на продолжительность отключений", - пояснил Галущенко.

По словам чиновника, министерство работает над возможностью наращивать мощность производства электроэнергии. Он пояснил, что существует несколько основных направлений, в частности:

  • первое – это ремонты того, что повреждено;
  • второе – возможность использовать то оборудование, которое было законсервировано;
  • третье – децентрализация энергосистемы.

"Это целый ряд разноплановых решений, которые уже активно реализуются", - подчеркнул чиновник.

Напомним, по прогнозу "Укрэнерго" в отдельные часы в выходные в Украине могут не отключать свет по графикам.

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