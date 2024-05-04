В Україні запрацювали понад 40 центрів життєстійкості: чим вони допомагають громадянам
По всій Україні з травня відкрилися 48 нових Центрів життєстійкості. Наразі вони вже приймають відвідувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Зазначається, що всього таких просторів наразі 68. Ще 132 запрацюють упродовж року.
"Кожен такий Центр облаштований за принципами доступності та безбар’єрності - аби кожен житель громади міг прийти і отримати тут необхідну підтримку", - інформують в повідомленні.
Зокрема, з-поміж відкритих Центрів двоє відкрилися у релокованих громадах - Сартанській (Донецька область) - у Львівській області та Мелітопольській (Запорізька область) - у Запоріжжі.
"Ми маємо Центри життєстійкості, які надають послуги вже по всій Україні. Зокрема, у прифронтових зонах, на деокупованих територіях, у вимушено переміщених громадах. Усі ці осередки - це насамперед люди, які знаходять опору, морально відновлюються та разом вчаться бути стійкими", - розповіла Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
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