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В Украине заработали более 40 центров жизнестойкости: чем они помогают гражданам

Украина, Суббота 04 мая 2024 09:00
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В Украине заработали более 40 центров жизнестойкости: чем они помогают гражданам Фото: новые Центры жизнестойкости в Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

По всей Украине с мая открылось 48 новых Центров жизнестойкости. Сейчас они уже принимают посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что всего таких пространств сейчас 68. Еще 132 заработают в течение года.

"Каждый такой Центр оборудован принципами доступности и безбарьерности - чтобы каждый житель общины мог прийти и получить здесь необходимую поддержку", - информируют в сообщении.

В частности, из открытых Центров двое открылись в релокированных общинах - Сартанской (Донецкая область) - во Львовской области и Мелитопольской (Запорожская область) - в Запорожье.

"У нас есть Центры жизнестойкости, которые оказывают услуги уже по всей Украине. В частности, в прифронтовых зонах, на деоккупированных территориях, в вынужденно перемещенных общинах. Все эти ячейки - это прежде всего люди, которые находят опору, морально восстанавливаются и вместе учатся быть устойчивыми", - рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Психологическая помощь украинцам

На фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас почти половина населения Украины нуждается в психологической помощи.

Напомним, украинцы могут получить психологическую и психиатрическую помощь бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

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