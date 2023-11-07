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В Україні запрацювали нові правила контролю вантажів на митниці: що змінилося

Ілюстративне фото: в Україні змінилися правила контролю вантажів на держмитниці (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні відсьогодні, 7 листопада, набрали чинності зміни у митному законодавстві щодо контролю та оформлення вантажів на імпорт та експорт. Перевірятимуть товари на кордоні тепер за новими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби України.

Як пояснили на засіданні Громадської Ради при Держмитслужбі представникам бізнесу щодо огляду вантажних транспортних засобів за оновленими правилами, митницею не буде застосовано огляд 100% транспортних засобів.

Натомість залишається ризикоорієнтований підхід, зазначили у відомстві.

При цьому в Держмитслужбі прогнозують, що кількість оглядів не зросте, оскільки "кількість та моторика спрацювання профілів ризиків не збільшиться".

Напередодні набрання чинності від 7 листопада змін у митному законодавстві на засіданні обговорили рівень готовності митних органів та бізнесу до роботи у нових умовах.

Представники Держмитслужби зазначили, що митниці отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати можливість вчасно оформляти товари, та "вжили ряд інших заходів, необхідних для сталого функціонування митниці і законного сприяння бізнесу".

У ході перехідного періоду у відомстві оприлюднили контакти посадових осіб митних органів "для вирішення можливих проблемних питань". Ознайомитись зі списком можна за цим посиланням.

"Також на доступних ресурсах буде поширена інформація про перелік місць прибуття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні змінилися і правила надання гуманітарної допомоги. Уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гумдопомогу без сплати податків та запровадив спрощений порядок їх декларування.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

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Державна митна служба