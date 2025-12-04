В Україні запрацювали нові правила бронювання для підприємств: що змінилося

Від сьогодні компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю (раніше існував відсотковий ліміт). Це дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Також нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Однак для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

За цей час заброньовані повинні навести лад у документах. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів.

Скористатися новими правилами можуть: