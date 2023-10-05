В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів: навіщо він потрібен

За даними міністерства, він дозволяє реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС.

"Через новий сервіс з'явиться можливість подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет", - пояснили в МВС.

Правоохоронці повідомили, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі проводяться роботи над запуском електронного декларування ще у "Дії.Бізнес".

Крім того, в МВС повідомили, що для покращення взаємодії з бізнесом фахівці служби минулого року створили та підтримують роботу чат-бота "Інтерактивний інспектор", що допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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