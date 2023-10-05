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В Украине заработает электронный реестр опасных объектов: зачем он нужен

Фото: в Украине повышенная минная опасность (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины запускает Государственный электронный реестр объектов повышенной опасности. Он заработает с 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

По данным министерства, он позволяет регистрировать соответствующие объекты без непосредственного обращения в территориальные органы ГСЧС.

"Через новый сервис появится возможность подавать материалы идентификации объектов повышенной опасности в электронной форме через личный кабинет", - пояснили в МВД.

Правоохранители сообщили, что ранее служба ввела электронное декларирование соответствия материально-технической базы. Сейчас проводятся работы над запуском электронного декларирования еще в "Дії.Бізнес". 

Кроме того, в МВД сообщили, что для улучшения взаимодействия с бизнесом специалисты службы в прошлом году создали и поддерживают работу чат-бота "Интерактивный инспектор", который помогает предпринимателям в получении ответов на вопросы по безопасности.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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