В Україні закликають переглянути співпрацю з ВООЗ через візит Клюге до РФ: деталі

Візит регіонального директора ВООЗ Ганса Клюге до Москви, де він зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, викликав різку реакцію України та низки країн Європейського Союзу. Такі дії представника міжнародної організації до держави-агресора поставили під сумнів нейтральність ВООЗ. Українські експерти закликають переглянути рівень співпраці з організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал видання " Цензор ".

У Латвії та Естонії дії ВООЗ назвали такими, що суперечать міжнародним принципам.

"РФ веде війну, вбиває медиків і атакує лікарні, зокрема дитячі. Візит ВООЗ до Москви - неприйнятний", - зазначила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Міністр соціальної політики Естонії Кармен Йоллер також висловила занепокоєння і нагадала, що з початку війни в Україні, за даними самої ВООЗ, було зафіксовано понад 1700 атак на заклади охорони здоров’я.

Зазначається, що це не перший приклад суперечливої поведінки з боку ВООЗ. За останні роки організація неодноразово демонструвала толерантність до авторитарних режимів. У 2017 році ВООЗ навіть призначила диктатора Зімбабве Роберта Мугабе "послом доброї волі», що викликало хвилю міжнародної критики. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус неодноразово робив компліментарні заяви на адресу президента РФ Володимира Путіна, а також був звинувачений у надмірній лояльності до Китаю під час пандемії COVID-19.

На думку аналітиків, тісні контакти ВООЗ з РФ можуть бути пов’язані з фінансовими проблемами організації. На тлі скорочення бюджету та виходу ключових донорів, таких як США, навіть внесок РФ у розмірі 22 млн доларів набуває стратегічного значення.

Українські експерти вже ставлять під сумнів доцільність подальшої співпраці з ВООЗ.

"Я не розумію, як можна продовжувати повноцінну співпрацю з організацією, яка фактично ігнорує війну в центрі Європи", - зазначив співзасновник UHC Павло Ковтонюк.