В Україні зафіксували понад 200 випадків булінгу серед підліткв у 2024 році

Понад дві сотні випадків цькування у школах зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року

За даними поліції, з початку 2024 року в Україні було зафіксовано 219 випадків цькування у школах, що є важливою проблемою в освітній сфері. Кожен другий протокол за булінг складається на підлітків віком від 14 до 16 років, і в основному на булінг скаржаться батьки.

Водночас, випадки цькування за останній час стали менш поширеними порівняно з періодом до початку повномасштабної війни, але проблема все ще залишається актуальною.

Статистика булінгу: зростання серед підлітків та групових випадків

Згідно з даними, 124 з 219 складених протоколів цьогоріч стосуються підлітків віком від 14 до 16 років. Цей показник значно зріс порівняно з 2021 роком, коли лише 45% справ стосувались цієї вікової групи.

Більшість із цих протоколів вже отримали рішення - 80%. Крім того, майже кожне шосте правопорушення стосується булінгу, вчиненого групою осіб або повторного цькування. Всього зафіксовано 37 таких випадків у 2024 році.

Фото: Опендатабот

Покращення судової практики та ефективність розгляду справ

Цьогоріч суди стали більш ефективними в розгляді справ про булінг. За 10 місяців 2024 року винесено 160 рішень, що складає 73% від усіх складених протоколів. Для порівняння, у попередні роки суди розглядали лише 60% справ. Це свідчить про покращення правозастосування у боротьбі з цькуванням у школах.

Фото: Опендатабот

Нові інструменти для боротьби з булінгом: кнопка для звернень та анонімні повідомлення

Наприкінці жовтня в Україні було запроваджено нову функцію - кнопку для анонімних звернень щодо булінгу. Вже подано 85 повідомлень через цю кнопку, більшість з яких надійшли від батьків (80%). Заявки подано з 16 регіонів країни, найбільше - з Києва та області (36 повідомлень), на другому місці - Одещина та Львівщина з 9 та 8 повідомленнями відповідно.

Фото: Опендатабот

Штрафи та відповідальність за булінг

На сьогодні за випадки булінгу передбачено адміністративні штрафи, які коливаються від 850 гривень до 3400 гривень. Освітня омбудсменка України Надія Лещик зазначає, що підвищення штрафів до 10000 гривень може стати більш дієвим інструментом боротьби з цькуванням в школах.

З 16 років цькувальники несуть адміністративну відповідальність, а до цього моменту відповідальність покладається на батьків. Крім того, керівники навчальних закладів, які не реагують на випадки булінгу, можуть бути оштрафовані або відправлені на виправні роботи, а також позбутися до 20% заробітку.