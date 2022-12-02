В Україні зафіксували новий землетрус: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу перебував у районі міста Новодністровська на глибині 6 км.

Нагадаємо, на початку листопада на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

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