В Україні зафіксували новий випадок кору: як уберегтись
В Україні зареєстровано новий випадок кору. Його зафіксували в дитини у Чернівецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
За даними центру, захворювання виявлено у трирічної дитини. Її вакцинальний статус наразі з'ясовується.
Ризик зараження в Україні
"В Україні залишається високим ризик спалаху кору, одна з причин якого – низьке охоплення вакцинацією", - повідомили в центрі.
За їх даними, кір - це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в місцях масового перебування людей.
Хвороба становить загрозу здоров'ю людини своїми ускладненнями, серед яких:
- пневмонія,
- вушна інфекція (отит),
- запалення мозку (енцефаліт),
- захворювання мозку (паненцефаліт),
- а також інвалідність і смерть.
При перших симптомах кору рекомендується відразу звернутися до сімейного лікаря.
Хто в зоні ризику?
В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі. Крім того, є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:
- діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки;
- діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору;
- у вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки - пошкодження мозку;
- високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.
Обов'язкова вакцинація
Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Зокрема, для захисту від кору достатньо двох доз вакцини, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).
Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально - два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.
Якщо у дитини має щеплень від кору за віком, якнайшвидше зверніться до педіатра або сімейного лікаря та наздоженіть пропущене. Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.
Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину доведеться заплатити.
Раніше РБК-Україна писало, що під час війни зростає ризик спалаху багатьох інфекційних захворювань, зокрема кору. За перших шість місяців 2023 року в Україні було зафіксовано 20 випадків захворювання на кір.
Нагадаємо, в Харківській області ще в квітні вирішили провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору. Детальніше про це захворювання - читайте в матеріалі.
Нагадаємо, що станом на сьогодні, в Україні вже зареєстровано кілька випадків кору.
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