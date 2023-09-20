В Украине зафиксировали новый случай кори: как уберечься
В Украине зарегистрирован новый случай кори. Его зафиксировали у ребенка в Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины .
По данным центра, заболевание обнаружено у трехлетнего ребенка. Ее вакцинальный статус выясняется.
Риск заражения в Украине
"В Украине остается высоким риск вспышки кори, одна из причин которой - низкий охват вакцинацией", - сообщили в центре.
По их данным, корь - это опасное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется в местах массового пребывания людей.
Болезнь представляет угрозу здоровью человека своими осложнениями, среди которых:
- пневмония,
- ушная инфекция (отит),
- воспаление мозга (энцефалит),
- заболевания мозга (панэнцефалит),
- а также инвалидность и смерть.
При первых симптомах кори рекомендуется сразу обратиться к семейному врачу.
Кто в зоне риска?
В зоне риска все невакцинированные дети и взрослые. Кроме того, есть группы людей, для которых корь особенно опасна, это:
- дети младше года, в которых корь может иметь тяжелые последствия;
- дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори;
- у беременных болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия - повреждение мозга;
- высокий риск заболеть также невакцинированные медицинские работники.
Обязательная вакцинация
Специфического лечения от кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация. В частности, для защиты от кори достаточно двух доз вакцины, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).
Невакцинированным взрослым нужно получить как минимум одну, оптимально - две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана.
Если у ребенка нет прививок от кори по возрасту, как можно быстрее обратитесь к педиатру или семейному врачу и наверстайте пропущенное. Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет является бесплатной.
Невакцинированные взрослые также могут защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину придется заплатить.
Ранее РБК-Украина писало, что во время войны возрастает риск вспышки многих инфекционных заболеваний, в частности кори. За первые шесть месяцев 2023 года в Украине было зафиксировано 20 случаев заболевания корью.
Напомним, в Харьковской области еще в апреле решили провести перепись детей в возрасте до пяти лет, не прошедших вакцинацию от кори. Подробнее об этом заболевании - читайте в материале.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине уже зарегистрировано несколько случаев кори.
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