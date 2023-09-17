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В Україні зафіксували кілька випадків кору. В МОЗ пояснили, хто має ризики захворіти

Фото: В Україні зафіксували кілька випадків кору. В МОЗ пояснили, хто має ризики захворіти (Віталій Носач, РБК-україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні вже зареєстровано кілька випадків кору, який може призвести до серйозних ускладнень. Інфекція є дуже заразною серед невакцинованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Кір може призвести до серйозних ускладнень серед яких пневмонія, вушна інфекція, енцефаліт, зокрема інвалідності або ж смерті. 

"Інфекція є надзвичайно заразною - з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі", - додає МОЗ. 

Зокрема є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це: 

  • діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки;
  • діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору;
  • вагітні, у яких хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки – пошкодження мозку;
  • невакциновані медичні працівники. 

Специфічного лікування від кору немає і єдиним надійним захистом є вакцинація - достатньо двох доз вакцин КПК, які захистять також від краснухи  й паротиту. 

"Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана", - пише пресслужба. 

Зокрема вакцина від кору, краснухи й паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

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Мінстерство охорони здоров'я України