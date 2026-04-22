В Україні зафіксовано перший випадок нового штаму COVID-19 "Цикада"

12:05 22.04.2026 Ср
2 хв
Чи відрізняються ознаки цього штаму коронавірусу від інших?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні підтвердили перший випадок нового штаму коронавірусу (Getty Images)

В Україні вперше підтвердили випадок інфікування новим субваріантом коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада".

Випадок інфікування виявили фахівці під час секвенування. Це лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та ідентифікувати мутації в його геномі.

Виявлення "Цикади" підтверджує здатність національної системи громадського здоров’я своєчасно фіксувати нові варіанти вірусу.

Симптоми та захист

Ознаки захворювання на "Цикаду" не відрізняються від інших видів COVID-19. Серед основних симптомів - підвищена температура, нежить, кашель, головний біль та втома. У деяких випадках пацієнти можуть скаржитися на втрату смаку й нюху, висипи або подразнення очей.

Медики наголошують, що найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу хвороби та її ускладнень залишається вакцинація.

У світі про цей субваріант вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі відомо про поширення вірусу у 23 країнах.

За оцінками ВООЗ, "Цикада" не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику. Фахівці вважають, що цей штам не здатний спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу отримав назву через свою поведінку - у деяких регіонах він тривалий час не демонстрував активного поширення, ніби "завмираючи".

Фахівці також відзначають, що цей штам є "високодивергентним", тобто має значну кількість мутацій і суттєво відрізняється від попередніх варіантів COVID-19.

РБК-Україна писало про можливий спосіб запобігти тривалому COVID. Препарат метформін, який зазвичай використовують для лікування діабету 2 типу, може знижувати ризик розвитку затяжних симптомів після коронавірусу, однак застосовувати його слід лише за рекомендацією лікаря.

