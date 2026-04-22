В Україні зафіксовано перший випадок нового штаму COVID-19 "Цикада"

Випадок інфікування виявили фахівці під час секвенування. Це лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та ідентифікувати мутації в його геномі.

Виявлення "Цикади" підтверджує здатність національної системи громадського здоров’я своєчасно фіксувати нові варіанти вірусу.

Симптоми та захист

Ознаки захворювання на "Цикаду" не відрізняються від інших видів COVID-19. Серед основних симптомів - підвищена температура, нежить, кашель, головний біль та втома. У деяких випадках пацієнти можуть скаржитися на втрату смаку й нюху, висипи або подразнення очей.

Медики наголошують, що найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу хвороби та її ускладнень залишається вакцинація.

У світі про цей субваріант вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі відомо про поширення вірусу у 23 країнах.

За оцінками ВООЗ, "Цикада" не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику. Фахівці вважають, що цей штам не здатний спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.