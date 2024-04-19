В Україні заборонили ще одну проросійську політпартію

Рішення про заборону партії ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення РФ представники СПАСу "розосередились" майже по всій тимчасово окупованій території України. Зараз голова партії Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонській області, де напряму контактує з ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що члени партії виступають перед росЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують російські воєнні злочини.

У вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Едуард Коваленко та партія СПАС

У 2006 році проросійський діяч Едуард Коваленко заснував партію СПАС, яка відкрито виступала проти інтеграції України до НАТО та ЄС. Натомість пропонувався альтернативний шлях - створення "союзу вільних слов'янських країн". Окрім політичної діяльності, партія мала й силове крило - "Слов'янську дружину".

Намагаючись вплинути на хід подій, Коваленко у 2010 році балотувався до парламенту по мажоритарному округу в Каховці (Херсонська область). Проте, його підтримка виявилась обмеженою - з 15 кандидатів він посів лише восьме місце, здобувши 1809 голосів.

У 2015 ріці Коваленко намагався зірвати мобілізацію в Генічеську. Він публічно засуджував війну на Донбасі, називаючи її "братовбивчою". За свої дії Коваленко отримав підозру від СБУ за заклики до перешкоджання ЗСУ та захоплення адміністративних будівель.

Суд визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі. Проте у 2019 році Коваленка обміняли на українських полонених, і він переїхав до окупованого Луганська. Перед обміном президент Володимир Зеленський помилував засудженого.