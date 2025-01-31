В Україні заборонили джипінг у заповідних зонах: Зеленський підписав закон

Такі обмеження запроваджені для захисту природи, оскільки джипінг шкодить екосистемі: руйнує ґрунти, нищить рослини та створює загрозу для диких тварин. Заборона не поширюється на працівників заповідників, поліцію та інші служби, які виконують свої обов’язки.

У процесі створення законопроєкту його автори вивчали міжнародний досвід. Зокрема, в Ісландії за незаконний проїзд на позашляховику передбачено штраф до 4,5 тисяч доларів. У Чехії джипінг дозволено лише на військових полігонах. У США для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Зазначимо, історія цього закону починається з 2022 року. У вересні того року з'явилося звернення до президента щодо врегулювання джипінгу. У лютому 2024-го Кабмін підтримав законопроєкт. У січні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, а тепер його підписав президент. Він спрямований на збереження унікальних природних територій України та захист екології.