В Украине запретили джипинг в заповедных зонах: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 января подписал закон, который запрещает джипинг в природоохранных территориях. Отныне заезд на джипах, квадроциклах и других транспортных средствах в заповедные зоны запрещен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 11024.
Такие ограничения введены для защиты природы, поскольку джипинг вредит экосистеме: разрушает почву, уничтожает растения и создает угрозу для диких животных. Запрет не распространяется на работников заповедников, полицию и другие службы, которые выполняют свои обязанности.
В процессе создания законопроекта его авторы изучали международный опыт. В частности, в Исландии за незаконный проезд на внедорожнике предусмотрен штраф до 4,5 тысяч долларов. В Чехии джипинг разрешен только на военных полигонах. В США для этого необходимо получить специальное разрешение.
Отметим, история этого закона начинается с 2022 года. В сентябре того года появилось обращение к президенту по урегулированию джипинга. В феврале 2024-го Кабмин поддержал законопроект. В январе 2025 года Верховная Рада приняла закон, а теперь его подписал президент. Он направлен на сохранение уникальных природных территорий Украины и защиту экологии.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что ущерб, нанесенный природно-заповедному фонду Украины в результате войны, оценивается в 15 миллиардов долларов. Восстановление природы финансово оценить невозможно - уничтожены сотни тысяч редких растений и животных, а 2,5 млн га природоохранных территорий находятся под угрозой исчезновения. Больше всего пострадали заповедные зоны на юге и востоке Украины, где уникальные экосистемы или разрушены полностью, или существенно повреждены.
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