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В Україні заблокували активи Курченка, Дерипаски, Януковича та колишнього голови Міноборони

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських екс-чиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в документі.

Згідно з указом, активи Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва, російського підприємця Олега Дерипаски та українського бізнесмена Сергія Курченка були заблоковані на 10 років.

Нагадаємо, про повторне накладення санкцій на Януковича, Курченка, Лебедєва та Дерипаску стало відомо ще 10 вересня. Тоді відповідне рішення ухвалив Кабмін.

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