Кабмин повторно наложил санкции на Януковича и экс-главу Минобороны

Кабинет министров повторно наложил санкции на экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего главу Минобороны Павла Лебедева и еще нескольких предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Сегодня правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко (украинский предприниматель - ред.), Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску (российский предприниматель - ред.) в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны", - рассказал Шмыгаль.

Он объяснил, что такое решение необходимо для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

Премьер отметил, что сейчас правительство работает над конфискацией всего имущества и средств РФ, чтобы направить их на усиление армии и восстановление страны в условиях войны.

Также, по словам Шмыгаля, сегодня, 10 сентября, Кабмин также согласовал покупку военных облигаций со стороны АРМА на сумму 152 миллиона гривен. Эти средства были заморожены в рамках процесса конфискации российского имущества на территории Украины.