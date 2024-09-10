UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні не забезпечені умови для розвитку "зеленої" генерації, - експерт

Фото: в Україні не забезпечені умови для розвитку "зеленої" генерації (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна не може забезпечити інвесторам у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) умови для розвитку "зеленої" генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Інвестиційний клімат в Україні погіршився не лише через війну. Українська державна установа, яка купує електроенергію з відновлюваних джерел, не має достатньо фінансових ресурсів для її оплати. Як наслідок, ми бачимо зростання боргів, коли ВДЕ не отримують оплати за свою роботу", - сказав він.

Зінченко наголосив, що велике питання полягає в тому, як саме Україна залучатиме інвестиції в будівництво нових потужностей «зеленої» енергетики.

Він додав, що різниця в вартості електрики для населення та промисловості також призводить до боргів в енергетиці.

"Підвищення тарифів на електроенергію виглядає складним і непопулярним рішенням для українського уряду", – підсумував Зінченко.

Як повідомлялося, експерти вважають, уряд має забезпечити надання банківських кредитів Енергоатому, щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія