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В Украине не обеспечены условия для развития "зеленой" генерации, - эксперт

Фото: в Украине не обеспечены условия для развития "зеленой" генерации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина не может обеспечить инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) условия для развития "зеленой" генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора GMK Center Станислава Зинченко.

"Инвестиционный климат в Украине ухудшился не только из-за войны. Украинское государственное учреждение, покупающее электроэнергию из возобновляемых источников, не имеет достаточно финансовых ресурсов для ее оплаты. Как следствие, мы видим рост долгов, когда ВИЭ не получают оплаты за свою работу", - сказал он.

Зинченко подчеркнул, что большой вопрос состоит в том, как именно Украина будет привлекать инвестиции в строительство новых мощностей "зеленой" энергетики.

Он добавил, что разница в стоимости электричества для населения и промышленности также приводит к долгам в энергетике.

"Повышение тарифов на электроэнергию выглядит сложным и непопулярным решением для украинского правительства", – подытожил Зинченко.

Как сообщалось, эксперты считают, что правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов Энергоатому, чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых зеленых энергомощностей.

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Электроэнергия