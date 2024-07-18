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В Україні заарештували майно поплічника Януковича на понад мільярд гривень

Фото: екс-нардеп Микола Янковський (data.rada.gov.ua )
Автор: Наталія Юрченко, Юлія Акимова

В Україні наклали арешт на майно довіреної особи президента-втікача Віктора Януковича. Фігурант є колишнім народним депутатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначається, арешт наклали на майно екс-нардепа забороненої проросійської "Партії регіонів" у двох каденціях. Він обирався в першій двадцятці їх списків. Як розповіло РБК-Україна джерело, це Микола Янковський. 

Після окупації росіянами частини Донецької області, у 2015 році, фігурант разом з трьома спільниками організував гуртове виробництво медпрепаратів для міноборони Росії в тимчасово окупованій Горлівці.

Зрадники не лише тісно співпрацювали з керівництвом так званої "ДНР" і постачали в аптеки медикаменти, але й постачали  знеболювальні для аптечок та військових шпиталів росіян під час повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року фігуранти сплатили понад два мільйони рублів в російський бюджет.

Колишній нардеп виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення, двоє його поплічників перебувають на окупованій території та керують "бізнесом".

Третього спільника правоохоронці викрили в Києві. Він перереєстровував фармацевтичний бізнес довіреної особи Януковича в Горлівці за російським законодавством.

Поліція провела шість обшуків за місцями проживання у Києві та Київській області, накладено арешт на банківські рахунки, корпоративні права, чотири столичні квартири, будинок і землю під Києвом, а також сім автомобілів преміумкласу, серед яких Maybach.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру за фінансування тероризму, вчинене організованою групою осіб (ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України).

 

Фото: в Україні заарештували майно поплічника Януковича (npu.gov.ua)

Справи проти Януковича

Нагадаємо, що проти колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії, порушили не одну кримінальну справу. Зокрема, він є фігурантом справи щодо організації розгону та розстрілів людей під час Революції Гідності.

Сам Янукович наразі перебуває на території РФ, як і частина його соратників.

Раніше СБУ викрила колишнього радника глави адміністрації Януковича, який був одним з організаторів схеми з виїзду ухилянтів за кордон.

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