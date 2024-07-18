В Україні заарештували майно поплічника Януковича на понад мільярд гривень

Як зазначається, арешт наклали на майно екс-нардепа забороненої проросійської "Партії регіонів" у двох каденціях. Він обирався в першій двадцятці їх списків. Як розповіло РБК-Україна джерело, це Микола Янковський.

Після окупації росіянами частини Донецької області, у 2015 році, фігурант разом з трьома спільниками організував гуртове виробництво медпрепаратів для міноборони Росії в тимчасово окупованій Горлівці.

Зрадники не лише тісно співпрацювали з керівництвом так званої "ДНР" і постачали в аптеки медикаменти, але й постачали знеболювальні для аптечок та військових шпиталів росіян під час повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року фігуранти сплатили понад два мільйони рублів в російський бюджет.

Колишній нардеп виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення, двоє його поплічників перебувають на окупованій території та керують "бізнесом".

Третього спільника правоохоронці викрили в Києві. Він перереєстровував фармацевтичний бізнес довіреної особи Януковича в Горлівці за російським законодавством.

Поліція провела шість обшуків за місцями проживання у Києві та Київській області, накладено арешт на банківські рахунки, корпоративні права, чотири столичні квартири, будинок і землю під Києвом, а також сім автомобілів преміумкласу, серед яких Maybach.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру за фінансування тероризму, вчинене організованою групою осіб (ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України).

Фото: в Україні заарештували майно поплічника Януковича (npu.gov.ua)