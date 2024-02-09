В Україні з'являться нові дорожні знаки. Кабмін вніс зміни в ПДР

За його даними, змінами доповнено главу 5 ПДР "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки".

Зокрема, новими правилами встановлено, що на знаках 5.57-5.60, які є вказівниками руху можна, застосовувати піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

Фото: дорожі знаки, у які дозволили вносити зміни

Окрім цього до інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

Фото: дорожі знаки, у які дозволили вносити зміни

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, за які порушення ПДР найчастіше штрафують водіїв в Україні.

А ось в матеріалі РБК-Україна можна прочитати про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.

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