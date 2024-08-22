В Україні з'являться дві стратегії щодо ветеранів. Зеленський дав доручення Кабміну

"Сьогодні я своїм указом доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, ці документи відображають всі сфери взаємодії держави і ветерана.

"Від початкових кроків повернення воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави", - додав він.

Про що йдеться в указі президента

Зеленський дав Кабінету міністрів України відразу декілька доручень. По-перше, невідкладно затвердити дві стратегії:

стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та план заходів щодо її реалізації;

стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та план заходів щодо її реалізації.

Водночас Зеленський доручив Кабміну ужити заходів щодо функціонування ветеранських просторів:

забезпечення їх територіальної доступності з метою ефективної реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя,

організації їх комплексної реабілітації та адаптації, формування, зміцнення життєстійкості,

надання інформаційно-консультативної,

правової підтримки ветеранам війни, членам їх сімей.

Крім того, президент доручив Кабміну невідкладно опрацювати питання щодо утворення консультативно-аналітичного центру "Єдина ветеранська лінія". Ця лінія має надавати ветеранам війни та членам їх сімей інформаційно-консультативну підтримку.

Доручення для ОВА та КМДА

Зеленський доручив ОВА та КМДА вживати заходів для підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, а також забезпечення дієвої суспільної та економічної реінтеграції військовослужбовців до цивільного життя. Йдеться про:

утворення та ефективного функціонування ветеранських просторів, центрів життєстійкості, центрів психічного здоровʼя закладів охорони здоровʼя, забезпечення надання ними якісних послуг, доступних сервісів і належної підтримки;

сприяння функціонуванню на базі ветеранських просторів груп самодопомоги (груп "рівний - рівному") у тому числі для попередження / подолання негативних наслідків війни;

моніторингу регіональних ринків праці та сприяння зайнятості, реалізації можливостей ветеранів війни, зокрема їх творчого потенціалу, та активної залученості до життя територіальної громади;

підвищення комунікації та взаємодії у громаді з ветеранами та членами їх сімей, а також створення безбарʼєрного простору, покращення їх життєвого добробуту;

виявлення поваги до подвигів та звитяг ветеранів війни, ушанування пам’яті загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України.

Зауважимо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування, а отже від сьогодні, 22 серпня.