В Украине появятся две стратегии для ветеранов. Зеленский дал поручение Кабмину

"Сегодня я своим указом поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, эти документы отражают все сферы взаимодействия государства и ветерана.

"От начальных шагов возвращения воина к гражданской жизни, к возможности ветерана укреплять жизнь общества, региона, государства", - добавил он.

О чем идет речь в указе президента

Зеленский дал Кабинету министров Украины сразу несколько поручений. Во-первых, безотлагательно утвердить две стратегии:

стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и план мер по ее реализации;

стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и план мероприятий по ее реализации.

В то же время Зеленский поручил Кабмину принять меры по функционированию ветеранских пространств:

обеспечение их территориальной доступности с целью эффективной реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь,

организации их комплексной реабилитации и адаптации, формирования, укрепления жизнестойкости,

предоставление информационно-консультативной,

правовой поддержки ветеранам войны, членам их семей.

Кроме того, президент поручил Кабмину безотлагательно проработать вопросы по созданию консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия". Эта линия должна предоставлять ветеранам войны и членам их семей информационно-консультативную поддержку.

Поручения для ОВА и КГГА

Зеленский поручил ОВА и КГГА принимать меры для поддержки ветеранов войны и членов их семей, а также обеспечения действенной общественной и экономической реинтеграции военнослужащих к гражданской жизни. Речь идет о:

создании и эффективном функционировании ветеранских пространств, центров жизнестойкости, центров психического здоровья заведений здравоохранения, обеспечения предоставления качественных услуг, доступных сервисов и надлежащей поддержки;

содействии функционированию на базе ветеранских пространств групп самопомощи (групп "равный - равному") в том числе для предупреждения/преодоления негативных последствий войны;

мониторинге региональных рынков труда и содействие занятости, реализации возможностей ветеранов войны, в частности их творческого потенциала, и активной вовлеченности в жизнь территориальной общины;

повышении коммуникации и взаимодействия с ветеранами и членами их семей, а также создание безбарьерного пространства, улучшение их жизненного благосостояния;

выявлении уважения к подвигам и победы ветеранов войны, чествования памяти погибших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины.

Заметим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, а значит, сегодня, 22 августа.