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В Україні з'являться чотири заводи від концерну Rheinmetall: що про них відомо

Фото: директор Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - розповів він.

Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", - зазначив Паппергер.

Директор концерну також розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьх заводів.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - констатував він.

Будівництво заводів Rheinmetall в Україні

Ще в березні 2024 року повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

Зокрема, Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів. Крім того, "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні.

У травні також стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

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ППОRheinmetallВійна в Україні