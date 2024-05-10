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В Україні з'явився електронний кабінет постраждалого: що це таке і хто може скористатися

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 13:03
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В Україні з'явився електронний кабінет постраждалого: що це таке і хто може скористатися Фото: в Україні з'явився електронний кабінет постраждалого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні запрацював електронний кабінет постраждалого. Він призначений для співробітників Міністерства внутрішніх справ та його підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

МВС запустило електронний кабінет постраждалого. Ним можуть користуватися військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин.

Там вказані категорії українців можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

Для отримання послуг потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

У разі виникнення питань можна звернутися на гарячу лінію МВС за номером 1536. Вона працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Фахівці надають консультації щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Нагадаємо, що в Україні також з'явиться електронний кабінет військовозобов’язаного. У Міноборони зазначають, що він може запрацювати 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

Головна ціль кабінету - це спростити актуалізацію даних військовозобов'язаних без походу до ТЦК чи ЦНАП. Коли закон про мобілізацію запрацює, то військовозобов’язані та резервісти мають з'явитися протягом 60 днів оновити дані.

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