В Украине появился электронный кабинет пострадавшего: что это такое и кто может пользоваться

В Украине заработал электронный кабинет пострадавшего. Он предназначен для сотрудников Министерства внутренних дел и его подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на горячую линию МВД по номеру 1536 . Она работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Специалисты предоставляют консультации по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и т.д.

Для получения услуг следует зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

Там указанные категории украинцев могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь.

МВД запустило электронный кабинет пострадавшего. Им могут пользоваться военнослужащие Нацгвардии, пограничники, полицейские, ГСЧСники, имеющие статус пострадавших, а также члены их семей.

Напомним, что в Украине также появится электронный кабинет военнообязанного. В Минобороны отмечают, что он может заработать 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Главная цель кабинета - это упростить актуализацию данных военнообязанных без похода в ТЦК или ЦПАУ. Когда закон о мобилизации заработает, военнообязанные и резервисты должны появиться в течение 60 дней обновить данные.

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