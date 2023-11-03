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В Україні з'явився Державний реєстр домашніх тварин: подробиці

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 16:11
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В Україні з'явився Державний реєстр домашніх тварин: подробиці Фото: Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Мова йде про собак і котів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі.

У Мінцифри уточнили, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

"Проект створено за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участі Міністерства цифрової трансформації України", - додали наостанок.

Виїзд за кордон із тваринами

Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.

Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.

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