В Україні з'явився Державний реєстр домашніх тварин: подробиці
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Мова йде про собак і котів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі.
У Мінцифри уточнили, що це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.
"Проект створено за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та здійснюється за участі Міністерства цифрової трансформації України", - додали наостанок.
Виїзд за кордон із тваринами
Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.
Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.
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