В Україні з'явиться онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів: як він буде працювати

За його словами, це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів. Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян.

"Саме тому онлайн-кабінет перевізника - цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики", - написав Кулеба.

Що відомо про послугу

За інформацією Кулеби, сьогодні перевізникам вже доступна опція "Продовжити маршрут". Це стосується тих пасажирських перевізників, в яких завершується термін дії українського дозволу, та яким потрібно продовжити маршрут для подальшої роботи.

Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі https://services.dsbt.gov.ua/ та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення.

Позитивне рішення надійде перевізнику в цьому ж кабінету через 10 днів. У випадку, якщо дані потребуватимуть уточнення - перевізник отримає відповідне сповіщення в системі та 5 днів на виправлення помилок.

Невдовзі перевізнику стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів.

Виїзд з України

Нагадаємо, в Україні наразі діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.

Однак водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".