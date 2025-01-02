В Украине появится онлайн-кабинет международных автобусных маршрутов: как он будет работать

По его словам, это цифровой инструмент для открытия, продления или внесения изменений в маршруты без бумаг и длительного ожидания.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения пассажиропоток автобусами за границу вырос более чем в семь раз. Автобусное сообщение сегодня является одним из ключевых для мобильности граждан.

"Именно поэтому онлайн-кабинет перевозчика - цифровое решение, которое будет не только экономить перевозчику время и ресурсы, но и минимизирует коррупционные риски", - написал Кулеба.

Что известно об услуге

По информации Кулебы, сегодня перевозчикам уже доступна опция "Продлить маршрут". Это касается тех пассажирских перевозчиков, у которых завершается срок действия украинского разрешения, и которым нужно продлить маршрут для дальнейшей работы.

Для этого стоит с помощью квалифицированной электронной подписи авторизоваться на портале https://services.dsbt.gov.ua/ и выбрать соответствующую опцию, внести необходимую информацию и ожидать решения.

Положительное решение поступит перевозчику в этом же кабинете через 10 дней. В случае, если данные потребуют уточнения - перевозчик получит соответствующее уведомление в системе и 5 дней на исправление ошибок.

Вскоре перевозчику станут доступны и другие функции, в частности возможность открывать маршрут и вносить изменения в действующие маршруты.

Выезд из Украины

Напомним, в Украине сейчас действует военное положение, в связи с чем мужчины с 18 до 60 лет не могут выехать за пределы Украины.

Однако водители, которые занимаются международными перевозками, или же доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой "Шлях".