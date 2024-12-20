В Україні з'явиться новий пам'ятний день: що пропонують у Верховній Раді

У Верховній Раді пропонують встановити в Україні Національний день молитви. Він відзначатиметься щорічно 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт №12336 про зміни до закону змін до статті 73 Кодексу законів про працю.
Проєкт поданий великою групою депутатів на чолі з головою фракції правлячої партії "Слуга народу" Давидом Арахамією. Тому проєкт має великі шанси стати законом.
Згідно з законом у Національний день молитви планується проведення спеціального засідання парламенту, яке починати виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".
Кабінет міністрів у тримісячний строк розробить із залученням представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та затвердить комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.
Місцеві державні адміністрації повинні забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви та проведення загальноукраїнської акції "Запали свічку".
Як зазначається в пояснювальній записці, 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ворог розраховував на те, що для захоплення України знадобиться кілька днів, однак Україна не лише вистояла, але й дала гідну відповідь агресору, зберігши державність та продемонструвавши силу і незламність ЗСУ.
"Це стало можливим завдяки високомотивованій армії, українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у народному спротиві окупантам, а також молитві за Україну, що піднялася в ті дні по всьому світу", - йдеться в документі.
На думку депутатів, молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства.
"Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", - наголошується в пояснювальній записці.
Автори проєкту також приводять історичні приклади, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії, зокрема під час Другої Світової війни у Великій Британії та США.
Нагадаємо, народні депутати зібралися у залі Верховної Ради зранку 24 лютого 2022 року. Вони схвалили укази президента про воєнний стан та загальну мобілізацію на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.
За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці 2023 року 24% респондентів заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України (у лютому 2022 року), за їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 5% стали менш релігійними і віруючими людьми, ніж до війни. Водночас 67% заявили, що жодних змін у їхньому ставленні до релігії та віри не сталося.