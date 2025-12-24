В Україні зʼявиться нове свято, відзначатимуть 7 січня

Читайте також про те, що в Україні планують переглянути підхід до формування святкових та пам’ятних дат у державному календарі. За словами президента Володимира Зеленського, війна виявила низку проблемних календарних збігів, зокрема коли дні національних трагедій припадають на професійні свята. Або коли в один день зосереджено кілька різних дат, успадкованих ще з радянських часів та перших років незалежності.

Раніше ми писали про те, що Зеленський підписав Указ про встановлення нового професійного свята - Дня військ радіоелектронної боротьби. Він відзначатиметься щороку 12 вересня.