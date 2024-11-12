В Україні з'явиться нове свято

День Державного бюро розслідувань відзначатимуть 12 листопада.

В указі було підкреслено важливу роль ДБР у забезпеченні правопорядку, запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також нагадав, що цього року минає дев'ять років з моменту ухвалення закону про ДБР.

"Я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні", - зазначив президент.

Запровадження офіційного професійного дня покликане підкреслити суспільну значущість ДБР, адже саме ця структура щодня працює над виявленням і розслідуванням кримінальних правопорушень, сприяючи зміцненню верховенства права в країні.

Нагадаємо, що минулого місяця співробітники ДБР закінчили розслідування на мільярд гривень. Воно стосувалося закупівлі неякісного одягу для ЗСУ компанією, яка належала львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Він, зокрема, залучив до схеми свого сина та інших осіб.