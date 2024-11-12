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В Украине появится новый праздник

Фото: ДБР (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня Государственного бюро расследований (ГБР), который ежегодно будет отмечен в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №763/2024.

День Государственного бюро расследований будут отмечать 12 ноября.

В указе была подчеркнута важная роль ДБР в обеспечении правопорядка, предотвращении и расследовании уголовных правонарушений.

В своем вечернем обращении Зеленский также напомнил, что в этом году исполняется девять лет с момента принятия закона о ДБР.

"Я благодарю каждого и каждую в структуре ДБР, кто заботится о государственных интересах и собственной работой обеспечивает большие возможности для справедливости в Украине", - отметил президент.

Введение официального профессионального дня призвано подчеркнуть общественную значимость ДБР, ведь именно эта структура ежедневно работает над выявлением и расследованием уголовных правонарушений, способствуя укреплению верховенства права в стране.

Напомним, что в прошлом месяце сотрудники ДБР закончили расследование на миллиард гривен. Оно касалось закупки некачественной одежды для ВСУ компанией, принадлежавшей львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу. Он в частности привлек к схеме своего сына и других лиц.

Благодаря этому о подозрении за якобы "списание" 94 млн гривен пени львовскому бизнесмену было доложено экс-чиновнику Минобороны.

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