В Україні з'явиться алгоритм для дерусифікації пам'ятників

До Верховної ради України на розгляд направлено законопроект, котрий допоможе подолати наслідки русифікації української культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі марафону Єдині новини у середу, 4 січня.
За словами Ткаченка, новий законопроект допоможе спростити дерусифікацію топонімів та пам'ятників в Україні.
"Уряд схвалив закон, який зараз перебуває на розгляді Верховної ради щодо подолання наслідків русифікації. Він дозволить продовжити законним способом процес боротьби з сотнями назв вулиць Пушкіна, який уже відбувався минулого року", - розповів чиновник.
За словами міністра, новий закон також допоможе зменшити вплив російських наративів.
"Це один із секторальних трендів, які ми дбатимемо - "Подалі від Москви", "Подалі від російських наративів". Цьому має сприяти ухвалення закону про подолання наслідків русифікації", - підкреслив він.
Нагадаємо, Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення розпочалося масове знесення пам'яток. Окрім пам'яток радянського періоду, почали зносити також постаменти різним діячам російської культури. Майже за рік демонтували близько 30 пам'яток лише письменника Олександра Пушкіна.