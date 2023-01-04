В Украине появится алгоритм дерусификации памятников

По словам Ткаченко, новый законопроект поможет упростить дерусификацию топонимов и памятников в Украине.

"Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады по преодолению последствий русификации. Оно позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году", - рассказал чиновник.

По словам министра, новый закон также поможет снизить влияние российских нарративов.

"Это один из секторальных трендов, которые мы будем заботиться - "Вдали от Москвы", "В дальнейшем от российских нарративов". Этому должно способствовать принятие закона о преодолении последствий русификации", - подчеркнул он.