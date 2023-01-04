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В Украине появится алгоритм дерусификации памятников

Фото: в Украине появится алгоритм дерусификации памятников (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Верховную раду Украины на рассмотрение направлен законопроект, который поможет преодолеть последствия русификации украинской культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире марафона Единые новости в среду, 4 января.

По словам Ткаченко, новый законопроект поможет упростить дерусификацию топонимов и памятников в Украине.

"Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады по преодолению последствий русификации. Оно позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году", - рассказал чиновник.

По словам министра, новый закон также поможет снизить влияние российских нарративов.

"Это один из секторальных трендов, которые мы будем заботиться - "Вдали от Москвы", "В дальнейшем от российских нарративов". Этому должно способствовать принятие закона о преодолении последствий русификации", - подчеркнул он.

Напомним, Украине с первых дней полномасштабного российского вторженияначался массовый снос памятников . Кроме памятников советского периода, начали сносить также постаменты разным деятелям русской культуры. Почти через год демонтировали около 30 памятников только писателя Александра Пушкина.

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