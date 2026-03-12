UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимуть

16:53 12.03.2026 Чт
2 хв
Зеленський вже підписав відповідний указ
aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)

В Україні в рамках співпраці з Румунією запровадили День румунської мови. Нове свято відзначатимуть 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном і відповідний указ голови української держави.

Читайте також: Феофанів день 12 березня: що не можна робити, щоб не втратити гроші й удачу

"У розвиток нашого гуманітарного та культурного співробітництва, у розвиток поваги між нашими народами я підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Щороку це буде 31 серпня", - розповів Зеленський.

Він звернув увагу, що в Румунії вже є День української мови - його щороку святкують 9 листопада.

Указ президента

На сайті Офісу президента України вже з'явився указ Зеленського про День румунської мови.

"З метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог щодо збереження та розвитку мовної та культурної самобутності громадян України, постановляю встановити в Україні День румунської мови, який щорічно відзначатиметься 31 серпня", - ідеться в документі.

Допомога Україні від Румунії

Нагадаємо, 31 грудня минулого року влада Румунії оголосила про приєднання до програми PURL, у рамках якої для України купують американську зброю.

Бухарест виділив 50 млн євро з бюджету на 2025 рік. Участь Румунії в ініціативі спрямована на зміцнення боєздатності ЗСУ через фінансування пріоритетних видів озброєння і створення умов для досягнення стійкого миру в регіоні.

