В Україні з'явилася нова монета: як вона виглядає

Що відомо про нову монету

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Її тираж - до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі монети зображені українські захисники, які тиснуть руки у колі єдності. Цей образ символізує згуртованість перед боєм і готовність до захисту Батьківщини. На фоні рук видніються лінії оборони та напрямки бойових дій, які нагадують тризуб.

На реверсі також зображені воїни, які йдуть у наступ, а ще - військова техніка. За захисниками - силуети цивільних українців різних професій, які щоденно працюють на перемогу. Зверху на монеті розміщений напис "Тримаймо стрій".

"Цей заклик відгукується в серці кожного українця. Війна триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України - не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу. Це - наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий. Адже є лише один спосіб вплинути на хід подій - зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш: суверенна та незалежна Україна. Назавжди", - заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Над створенням монети працювали: художник Андрій Сагач та скульптори Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Купити пам'ятну монету можна буде з 25 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ і в банків-дистриб’юторів.

Додамо також, що НБУ має цілу серію пам'ятних монет, присвячену Збройним силам України, яка складається з 20 монет. Вони возвеличують наших захисників, а також вітчизняну техніку, зокрема протикорабельну ракету "Нептун" та безпілотний літальний апарат "Лелека-100".