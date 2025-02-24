В Украине появилась новая монета: как она выглядит

Что известно о новой монете

Памятная монета номиналом 5 гривен, изготовленная из нейзильбера. Ее тираж - до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе монеты изображены украинские защитники, которые жмут руки в кругу единства. Этот образ символизирует сплоченность перед боем и готовность к защите Родины. На фоне рук виднеются линии обороны и направления боевых действий, которые напоминают трезубец.

На реверсе также изображены воины, которые идут в наступление, а еще - военная техника. За защитниками - силуэты гражданских украинцев разных профессий, которые ежедневно работают на победу. Сверху на монете размещена надпись "Держим строй".

"Этот призыв отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины - не без страха, однако с достоинством, на которое мало кто в мире способен. Каждый, кто имеет силы, поддерживает их в тылу. Это - наш осознанный выбор, непростой, но единственно возможный. Ведь есть только один способ повлиять на ход событий - сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал именно наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда", - заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Над созданием монеты работали: художник Андрей Сагач и скульпторы Владимир Атаманчук, Анатолий Демьяненко.

Купить памятную монету можно будет с 25 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Добавим также, что НБУ имеет целую серию памятных монет, посвященную Вооруженным силам Украины, которая состоит из 20 монет. Они возвеличивают наших защитников, а также отечественную технику, в частности противокорабельную ракету "Нептун" и беспилотный летательный аппарат "Лелека-100".