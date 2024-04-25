В Україні з'явилася мапа інтернет-провайдерів, які працюють при відключеннях світла

Українці можуть знайти інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла. Це можна зробити на онлайн-мапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Мапа показує, чи може провайдер у конкретному будинку дати доступ до інтернету під час блекаутів. Провайдери, які встановили оптоволоконні технології, можуть забезпечити доступ до інтернету під час відключень від 4 до 72 годин.
Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз - для всієї України.
"Важлива перевага цієї карти - користувач може перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер. Рекомендую не тільки читати ці відгуки, а й залишати свої, щоб на мапі були тільки достовірні дані", - зазначив Федоров.
Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту misto@lun.ua з темою листа "Стійка Україна".
Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти - за посиланням.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як українці можуть залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла.
Зазначимо, що в Україні почали вводити обмеження світла для промисловості та бізнесу. Але поки про масові відключення електроенергії не йдеться.
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