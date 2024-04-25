В Україні з'явилася мапа інтернет-провайдерів, які працюють при відключеннях світла

Мапа показує, чи може провайдер у конкретному будинку дати доступ до інтернету під час блекаутів. Провайдери, які встановили оптоволоконні технології, можуть забезпечити доступ до інтернету під час відключень від 4 до 72 годин.

Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз - для всієї України.

"Важлива перевага цієї карти - користувач може перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер. Рекомендую не тільки читати ці відгуки, а й залишати свої, щоб на мапі були тільки достовірні дані", - зазначив Федоров.

Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту misto@lun.ua з темою листа "Стійка Україна".

Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти - за посиланням.