В Україні їх лише дві. Які сфери роботи не відчувають дефіциту кадрів через війну

Які сфери не відчули "кадрового голоду"

"Немає дефіциту кадрів у міжнародних громадських організаціях, які присутні в Україні. Я б сказав, що їхній дефіцит найменший, а укомплектованість - найбільша", - вважає Владислав.

За його словами, такі організації надають конкурентні переваги в умовах роботи, рівні заробітної плати та наявності соціального пакета.

"Багато проєктів, пов'язані з матеріально-технічною допомогою, мають можливість бронювати своїх співробітників. Українські громадські організації, які конкурують за цей же людський капітал, мають нижчі зарплати й інші умови. І переважно не мають можливості бронювати", - пояснює Грезєв.

Більшість галузей роботи зіштовхнулися з нестачею співробітників (фото: Getty Images)

Іншою сферою, яка переживає менші проблеми зі співробітниками порівняно з іншими секторами, є IT-сфера. Експерт припускає, що так сталося завдяки тому, що ця галузь встигла пережити кризу за часів пандемії.

"Перед цим (пандемією - ред.) компанії по всьому світу змагалися за збільшення своїх штатів, бо була сильна кореляція кількості людей і спроможності забезпечувати кількість контрактів, які можна підписати", - каже він.

Коли сталася пандемія, багато проєктів були замороженими, клієнти втрачали економічну активність, і через це ринок почав скорочуватися. Повномасштабна війна стала продовженням цієї кризи.

Проте наразі, за спостереженнями Владислава Грезєва, IT-сфера повертається до балансу.

"Там справді немає великих потреб у людях, дефіцит як такий не відчувається. Багато компаній змогли організувати релокацію своїх ключових співробітників за кордон", - називає він чинники "успіху".

Стосовно мобілізації вони також змогли подбати про гарантії на випадок втрати кадрів.

"Тому це єдиний позитив, який я вам можу сказати. Принаймні те, що ми спостерігаємо. Усе решта відчуває дефіцит людей на ринку праці, що пов'язано з демографічною кризою, яку ми проживаємо через повномасштабну війну", - підсумовує Владислав.