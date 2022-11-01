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В Україну йдуть заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні можливий туман, вночі очікуються заморозки (pixabay)
Автор: Наталія Юрченко

Синоптики попереджають, що в Україну повертаються нічні заморозки. При цьому сьогодні, 1 листопада, опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде сухо, але хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний (в західних областях - південний), 3-8 м/с.

На заході та півдні вночі очікується +3 +8 градусів, а в інших областях -2 -3 градуси.

Вдень стовпчики термометрів покажуть у середньому +7 +12 градусів. У західних та південно-західних областях +13 +18, а на Прикарпатті до +20 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У Києві температура повітря вдень до +12 градусів, а вночі прогнозується до -2 градусів.

Нагадаємо, синоптики вважають, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.

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